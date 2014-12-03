Полтавщина: на мобільних пунктах обігріву працюватимуть медики

У Полтавській області відкрито 92 мобільні пункти обігріву, які допомагають громадянам не замерзнути в зимовий час.

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ ДСНС України в Полтавській області Роман Кириленко.

За його словами, у зв'язку зі значним зниженням температури повітря, з метою запобігання випадкам переохолодження та надання допомоги людям, насамперед малозахищеним верствам населення, в населених пунктах області 2 грудня встановлено мобільні пункти обігріву, які розташовані в місцях масового перебування людей.

Мобільні пункти обігріву, в яких громадяни можуть зігрітися, випити гарячого чаю, діють поблизу автовокзалів та залізничних вокзалів Полтави, Кременчука, Комсомольська, Лубен і Миргорода. Також пункти відкрито в лікарнях і приміщеннях соцзахисту населення міст і сіл області.

За словами Кириленка, разом з рятувальниками на мобільних пунктах обігріву працюватимуть представники служб соціального захисту населення та медичні працівники, які, в разі необхідності, зможуть надати постраждалим першу допомогу.