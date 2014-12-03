У Києві збільшується захворюваність на грип та ГРВІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

Так, у період з 24 до 30 листопада на грип та ГРВІ у Києві захворіло 17 тис. 105 осіб, з них 11 тис. 31 (64,5%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тис. населення склав 60,8, що нижче епідемічного порогу (107,2) даного тижня на 43,3%.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ збільшилась на 5,2% за рахунок захворюваності серед дитячого населення. В цілому ситуація із захворюваністю в місті відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 52,1%. За цей час госпіталізовано 42 особи, з них 39 (90,7%) - діти до 17 років. Летальних випадків серед хворих на грип не зареєстровано.

Як зазначають у СЕС, аналіз перебігу епідемій грипу свідчить, що з кожним роком серед хворих на грип та ГРВІ збільшується кількість дітей шкільного віку. Найчастіше епідемії розпочинаються спалахами захворювань серед школярів, тому що вони відрізняються високою епідеміологічною активністю та високим ризиком розвитку ускладнень.

Таким чином, одним із ранніх та достовірних ознак початку епідемії є приріст захворюваності цієї вікової групи більш ніж на 20%.

Також повідомляється, що у Києві з початку епідемічного сезону проти грипу та ГРВІ щеплено 2,664 тис осіб, з них дітей віком до 17 років – 371 особа (13,9% від загальної кількості щеплених).

Департаментом охорони здоров’я затверджено перелік закладів охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу – це 11 амбулаторно-поліклінічних закладів у 9 районах столиці, де мешканці міста можуть зробити щеплення лише з врахуванням вартості вакцини.