Впродовж доби в зоні АТО 5 українських військовослужбовців отримали поранення
15:44, 03 грудня 2014Новини регіонів
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Повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
За добу в зоні АТО загинули двоє і отримали поранення п’ятеро українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових зіткнень ми втратили двох наших героїв, ще п’ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.
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