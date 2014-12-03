Впродовж доби в зоні АТО 5 українських військовослужбовців отримали поранення

За добу в зоні АТО загинули двоє і отримали поранення п’ятеро українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових зіткнень ми втратили двох наших героїв, ще п’ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.