Мобільна жіноча консультація фонду Ахметова обстежувала в Маріуполі близько тисячі жінок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 3 грудня, у Міжнародний день інвалідів, в Маріуполі підвели підсумки роботи Мобільного жіночої консультації (МЖК) фонду Ріната Ахметова. З 15 жовтня унікальна «клініка на колесах» обстежила понад тисячу жінок з числа вимушених переселенців, а також жінок з інвалідністю в рамках роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. У 22 випадках були виявлені підозри на рак грудної залози та гінекологічних органів. 60 жінок дізналися про доброякісні утворення, а 143 - про патології, що належать до передракових станів. Всі жінки отримали первинні рекомендації та напрямки в лікувальні установи відповідно до профілю виявлених патологій.

Голова Жовтневого районного товариства інвалідів Ольга Партакела розповіла, що у Мобільній жіночої консультації пройшли обстеження 224 жінки з інвалідністю, з них 14 пересуваються за допомогою візків. Пересувний комплекс обладнаний спеціальним підйомним пристроєм, на якому можна піднятися жінкам в інвалідних візках. Завдяки МЖК деякі жінки з інвалідністю вперше в житті пройшли комплексне обстеження.

Головний лікар Міського міжрайонного онкологічного диспансеру м.Маріуполя, заслужений лікар України, хірург-онколог Сергій Волошин, підводячи підсумки роботи Мобільного жіночої консультації, високо оцінив роль Гуманітарного штабу і соціальну значимість проекту. «Хочеться сказати тільки спасибі Гуманітарного штабу, його засновнику Рінату Ахметову, директору і команді Національного інституту раку за виконану роботу», - зазначає головний лікар.

Нагадаємо, Мобільна жіноча консультація від Фонду Ріната Ахметова - перший і єдиний в Україні пересувний медичний комплекс, створений за європейськими зразками для обстеження репродуктивної системи жінок. Завдяки цьому проекту понад 5000 жінок, у т. ч. 356 з інвалідністю І-ІІІ груп, змогли безкоштовно обстежитися, дізнатися про стан свого здоров'я і вчасно почати лікування.

МЖК працювала на базі Міського міжрегіонального онкологічного диспансеру, жінок обстежували фахівці Національного інституту раку (Київ), медики маріупольського онкодиспансеру, лікарі приватних клінік. Спеціалізований 18-метровий автопоїзд у Маріуполі відвідали близько тисячі жінок.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Штаб працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.