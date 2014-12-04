У Львові вночі шукали вибухівку на території психіатричної лікарні

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 3 грудня о 23.45 правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідома особа зателефонувала на номер диспетчера Головного управління ДСНС України у Львівській області і заявила, що територія Львівської обласної психіатричної лікарні на вулиці Кульпарківській замінована. Будь-яких вимог анонім не висував.

З приміщень лікувальних корпусів здійснювалася евакуація персоналу та пацієнтів лікувального закладу.

Після обстеження, яке тривало понад три години, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування. Вживаться заходи з метою встановлення особи аноніма.