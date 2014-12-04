Гуманітарний штаб Ахметова розширює географію допомоги

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова розширює географію роботи і планує відкриття в грудні нових пунктів видачі гуманітарної допомоги. Так, продуктові набори від Штабу зможуть отримувати в Горлівці, Зуївці і Торезі Донецької області, а також у Свердловську Луганської області. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомила координатор Гуманітарного штабу Римма Філь.

«Рінат Ахметов доручив Гуманітарного штабу надати максимальну допомогу своїм землякам, мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Саме тому Штаб розширює географію допомоги. Наші волонтери вже доставили більше мільйона продуктових наборів для мирних жителів 57 районів і населених пунктів Донбасу. Зараз йде робота з пошуку приміщень в Горлівці, Зуївці, Торезі, Свердловську. Також вивчаються питання безпеки. Сподіваємося, що скоро жителі цих міст, де йдуть активні бойові дії, де складна гуманітарна ситуація, зможуть отримувати гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова», - повідомила сьогодні в ході прес-брифінгу Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу.

Згідно з даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької та Луганської областей, в перерахованих містах потреба в продуктах харчування становить: у Горлівці - 50%, в Зуївці - 49%, в Свердловську - 30%.

Допомога буде розподілятися між людьми, які належать до раніше встановлених штабом категорій. Планується, що таку допомогу в Горлівці зможуть отримати 20 тисяч осіб, в Зуївці, Торезі та Свердловську - ще 11 тисяч осіб.

Нагадаємо, що з 1 грудня жителям Макіївки допомога видається на льодовій арені «Дружба» в Донецьку. Згідно з даними Карти, 40% городян відзначають гостру потребу в продуктах харчування. Також на стадіоні «Донбас Арена» спеціальні дитячі набори продовжують отримувати макіївські сім'ї з дітьми у віці до двох років.