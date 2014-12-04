Допомогу Ахметова отримуватимуть ще більше категорій малозабезпечених
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова розширює категорії жителів Донецька, які можуть щомісяця отримувати продуктові набори
Про це в ході прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Штабу. Наступного тижня розпочнеться реєстрація на отримання гуманітарної допомоги донеччан, яким виповнилося 60 років і старше. За розрахунками Штабу, на даний момент таких пенсіонерів у місті проживає близько 50 тисяч осіб. До цього продуктові набори отримували пенсіонери старше 65 років.
«Поки ми говоримо про Донецьк, тому що саме в цьому місті проживає максимальна кількість пенсіонерів. Продуктовий набір допоможе прожити не тільки їм, але і членам їх сімей. Ми розуміємо, наскільки зараз важко людям в умовах зими. Всього в Донецьку гуманітарну допомогу будуть отримувати більше 130 тисяч осіб», - коментує Римма Філь.
Таким чином, з наступного тижня в Донецьку продуктові набори будуть видаватися наступним категоріям населення:
· Пенсіонери старше 60 років
· Люди з I і II групою інвалідності
· Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
· Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.
· Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
· Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
· Учасники та інваліди ВВВ, інваліди отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
· Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)
· Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку
· Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)
· Діти-сироти до 23 років
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Нагадуємо, що Рінат Ахметов поставив задачу максимально допомогти мирному населенню Донецької і Луганської областей. Вже доставлено більше мільйона продуктових наборів «гуманітарними рейсами». До кінця року всього Штаб Ріната Ахметова доставить 2 мільйони гуманітарних наборів на Донбас.