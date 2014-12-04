Допомогу Ахметова отримуватимуть ще більше категорій малозабезпечених

Про це в ході прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Штабу. Наступного тижня розпочнеться реєстрація на отримання гуманітарної допомоги донеччан, яким виповнилося 60 років і старше. За розрахунками Штабу, на даний момент таких пенсіонерів у місті проживає близько 50 тисяч осіб. До цього продуктові набори отримували пенсіонери старше 65 років.

«Поки ми говоримо про Донецьк, тому що саме в цьому місті проживає максимальна кількість пенсіонерів. Продуктовий набір допоможе прожити не тільки їм, але і членам їх сімей. Ми розуміємо, наскільки зараз важко людям в умовах зими. Всього в Донецьку гуманітарну допомогу будуть отримувати більше 130 тисяч осіб», - коментує Римма Філь.

Таким чином, з наступного тижня в Донецьку продуктові набори будуть видаватися наступним категоріям населення:

· Пенсіонери старше 60 років

· Люди з I і II групою інвалідності

· Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

· Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років). Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років - допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку - 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї.

· Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

· Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

· Учасники та інваліди ВВВ, інваліди отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

· Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

· Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку

· Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)

· Діти-сироти до 23 років

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Нагадуємо, що Рінат Ахметов поставив задачу максимально допомогти мирному населенню Донецької і Луганської областей. Вже доставлено більше мільйона продуктових наборів «гуманітарними рейсами». До кінця року всього Штаб Ріната Ахметова доставить 2 мільйони гуманітарних наборів на Донбас.