Буковина: переселенці з ВІЛ-інфекцією забезпечені антиретровірусною терапією

За повідомленням лікаря-епідеміолога Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Володимира Мочульського, протягом півроку до Центру з питань надання медичної допомоги звернулися 9 осіб, які є переселенцями із зони проведення антитерористичної операції.

«Наразі під диспансерним спостереження в Центрі перебувають 8 дорослих осіб та одна дитина. Семеро осіб прибули на Буковину з Донецької області, а двоє – з Луганської. Всі вони раніше знаходилися під медичним спостереженням внаслідок інфікування ВІЛ. Приїхавши до Чернівецької області, вони одразу звернулися за допомогою до нашого медичного закладу. Нікому в отриманні лікування не відмовляємо. Всі тимчасово переміщені особи зі Сходу України на 100% забезпечені антиретровірусною терапією. При цьому, ВІЛ-інфіковані буковинці теж не зазнають ніяких обмежень, оскільки маємо резерв медпрепаратів», - зазначив Мочульський.