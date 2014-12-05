На Кіровоградщині відкрили 21 мобільний пункт обігріву

У Кіровоградській області з четверга, 4 грудня, запрацював 21 мобільний пункт обігріву громадян в зимовий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управлінні ДСНС в області, з 4 грудня такі намети працюють у Кіровограді та 20 райцентрах області.

У наметах, які опалюються чавунною піччю, підтримується кімнатна температура. Також мобільні пункти забезпечені усім необхідним, щоб приготувати гарячий чай, до якого громадянам пропонується бутерброд або печиво. За необхідності сюди можуть запросити медиків, які оглянуть відвідувача.

Намети встановлено із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Особовий склад пожежно-рятувальної служби області чергує у пунктах цілодобово.

Діяльність пунктів буде припинена після завершення періоду низьких температур.