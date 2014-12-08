На Черкащині горів обласний протитуберкульозний диспансер

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Черкаській області, пожежа сталася о 5.30 у кухні на другому поверсі адміністративно-господарського корпусу. Працівники закладу намагалися за допомогою вогнегасників ліквідувати пожежу, проте вогонь вентиляційними шахтами поширився на горище.

У зв’язку з важливістю об’єкта, в якому лікуються близько 400 хворих, до місця пожежі було спрямовано підрозділи Черкаського гарнізону та Інституту пожежної безпеки - 4 одиниці пожежної та спеціальної техніки і 20 рятувальників.

О 7.35 пожежу було локалізовано, а через 15 хвилин - повністю ліквідовано. Під час пожежі ніхто не постраждав. Евакуація хворих не проводилась. Зараз диспансер працює у штатному режимі.