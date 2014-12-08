У харківському військово-медичному центрі на лікуванні перебувають 464 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник госпіталю Віктор Поліщук.

За його словами, із загальної кількості хворих 280 військовослужбовців доставлені із зони проведення АТО.

“На сьогоднішній день на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону знаходяться 464 хворих. З них ті, які прибули з підрозділів, що беруть участь в АТО, - 280. З них 64 - поранені і травмовані”, - сказав Поліщук.

Він зазначив, що шестеро військовослужбовців - важкохворі, у тому числі троє - з вогнепальними пораненнями, отриманими під час бойових дій.

“Хворі стабільні, їхньому життю нічого не загрожує, вони прооперовані, все необхідне для їхнього лікування є”, - підкреслив Поліщук.

За словами Поліщука, після оголошення перемир'я 5 вересня кількість пацієнтів Харківського військового госпіталю не зменшилася, тому що зросла кількість хворих, а не поранених військовослужбовців.

Міністр оборони Степан Полторак, який сьогодні відвідав цей госпіталь, привітав бійців із Днем Збройних сил України та вручив пораненим нагороди і грошові премії.