Чи залишать столичним лікарям доплати?

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”.

“Як може рука піднятися відібрати надбавки у бюджетників? Бюджетники з медичної і освітянської сфери отримують голу ставку – близько 1800 грн, мінус податки. На такі гроші з київськими цінами прожити неможливо, можна тільки існувати. Я буду наполягати, щоби надбавки для соціальної сфери залишились”, - наголосив мер.

Кличко зазначив, що податки киян повинні залишатися в столиці.

"І Верховна Рада, і Кабмін повинні якнайшвидше ухвалити відповідне рішення", - наполягає мер.

"У людей нічого не залишається, як протестувати проти дискримінації. Адже Київ - єдине місто, у якого вилучають 50% ПДФО. Киян поставили на межу виживання, коли почали вилучати з бюджету міста майже половину бюджету. Зараз активно говорять про децентралізацію влади, бюджету, але водночас вилучають наші гроші і тримають Київ на голодному пайку", - вважає Кличко.

За його словами, "у нас повинні бути доплати вчителям і лікарям".

"Крім того, нам потрібно розвивати інфраструктуру міста, ремонтувати дороги, будувати мости і розв’язки, запускати метро. Щоби добудувати міст на Троєщину, потрібно 4,5 млрд грн. За кошти, які у нас вилучили цього року, можна було б побудувати два таких мости”, - сказав мер Києва.