Діти із Луганської області поїдуть на лікування до Одеси

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської ОДА, до Одеси поїдуть 112 школярів із Попаснянського, Станично-Луганського і Новоайдарського районів.

Крім того, 9 дітей планується відправити до центру соціальної реабілітації «Ковчег» санаторію «Пуща Водиця» (Київська область) і 18 дітей - в Центр захисту дітей «Наші діти» (Київ).

Із Золотовського і Щастинського професійних ліцеїв до Вінниці планується відправити 32 студентів на навчання зі збереженням усіх пільг відповідно до чинного законодавства.

На зимові канікули у Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Львівську, Чернівецьку області та їх обласні центри поїдуть більш як 200 дітей із Кременського, Біловодського, Попаснянського районів і міст: Рубіжне, Сєверодонецьк і Лисичанськ для ознайомлення з історією, культурою, звичаями цих територій і для святкування Різдва.