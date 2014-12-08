За тиждень понад 5000 макіївчан отримали продукти від штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 1 грудня в Донецьку, на льодовій арені «Дружба», почав працювати пункт видачі продуктових наборів для макіївчан. За перший тиждень роботи волонтери Штабу видали допомогу 5071 жителю Макіївки. Продуктові набори від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова можна отримати щодня по буднях з 10.00 до 15.00, згідно критеріям і стандартам роботи Штабу.

«Щоранку біля «Дружби» збирається велика черга, - коментує волонтер Гуманітарного штабу Андрій Санін. - На льодову арену змушені приїжджати пенсіонери, інваліди та багатодітні матері. А також родичі тих, хто не в змозі доїхати самостійно. Протягом двох місяців спроби відкрити такі точки видачі в Макіївці не увінчалися успіхом. Штабу не вдавалося доставити продуктові набори в місто і працювати там за своїми критеріями і стандартами надання допомоги. Проте залишається надія, що цю проблему вдасться вирішити».

Згідно з даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, макіївчани гостро потребують продуктів - 40% опитаних заявили про це.

Макіївським сім'ям з дітьми у віці до двох років Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує видавати спеціалізовані дитячі набори на стадіоні «Донбас Арена». Всього з 27 жовтня 505 діток з Макіївки отримали такі набори.

5 грудня була закінчена доставка одинадцятого гуманітарного рейсу. Протягом тижня вантажівки-рефрижератори доставили 243 тисячі продуктових і 28 тисяч дитячих наборів на склад «Донбас Арени» та на розподільну базу в Маріуполі.

Нагадуємо, що Рінат Ахметов поставив завдання свому Штабу максимально допомогти мирному населенню Донецької і Луганської областей, які постраждали в ході конфлікту. Штаб вже доставив більше мільйона продуктових наборів у регіон. До кінця року буде доставлено 2 мільйони наборів з допомогою.

Продуктові набори призначені для соціально незахищених категорій городян (про те, хто може отримати продукти від Гуманітарного штабу Ахметова - читайте тут).