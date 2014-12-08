У Львові за вихідні через ожеледицю травмувалося понад 200 перехожих
16:59, 08 грудня 2014Новини регіонів
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За вихідні дні на слизьких тротуарах та вкритих ожеледицею вулицях внаслідок падіння, у місті травмувалось 229 осіб (6 грудня - 44 особи, 7 грудня - 185 осіб), з них госпіталізовано в медичні заклади 36 осіб
Фото: УНИАН
У Львові за минулі вихідні на вкритих ожеледицею вулицях травмувалося 229 перехожих, з них 36 осіб госпіталізовано.
Про це УНІАН поінформували в управлінні охорони здоров'я Львівської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, за вихідні дні на слизьких тротуарах та вкритих ожеледицею вулицях внаслідок падіння, у місті травмувалось 229 осіб (6 грудня - 44 особи, 7 грудня - 185 осіб), з них госпіталізовано в медичні заклади 36 осіб.
За аналогічний період минулого року травмувалось 65 львів'ян.
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