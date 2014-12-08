Пенсіонерка з Донецька: "Разом з ліками волонтери передали мені надію"



Лідія Макарівна мужньо виносить бомбардування рідного міста. З «гарячого» Київського району перебралася до знайомих на Пролетарку. «Там залишатися вже було неможливо, в будинку повилітали вікна, поранило сусідів. Боляче дивитись, що відбувається у рідному місті. Ми цього не заслужили», - каже пенсіонерка.

На грунті постійного стресу у Лідії Макарівни погіршилося здоров'я: мучить високий тиск, постійна слабкість і сильні болі в ногах. «Я дуже переживаю і не знаю, як з цією тривогою впоратися, - ділиться жінка. - Останні місяці майже не спала, по ночах дуже боліли ноги. До сліз».

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Більше 10 років тому пенсіонерці поставили відразу кілька діагнозів: «цукровий діабет», «ішемічна хвороба серця» та «хронічна гіпертонія».Тоді ж встановили інвалідність. Медики рекомендували проходити курс лікування інсуліном і кардіопрепаратами два рази на рік. За словами Лідії Макарівни, продовжувати лікування в такому режимі у неї немає можливості: «Пенсію давно не отримую. Знайомі та сусіди діляться продуктами. Одна з них дала номер гарячої лінії Гуманітарної штабу. Але я довго не наважувалася дзвонити. Ніколи нічого не просила, і не очікувала, що хтось може допомогти. Але все ж довелося».

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Все життя пенсіонерка пропрацювала медсестрою в міській лікарні, каже, звикла виживати на маленьку зарплату, а потім і пенсію. Але зараз немає коштів на найголовніше - ліки. Останні кілька років вона регулярно приймає інсулін в таблетках, і проходить лікування гіпертензивними препаратами.

Заявку від пенсіонерки волонтери Гуманітарного штабу Ріната Ахметова прийняли кілька тижнів тому, і доставили їй необхідні препарати додому. «Я дуже вдячна за допомогу. Відразу ж пройшла курс лікування і відчуваю себе набагато краще. Покращився настрій. Разом з ліками ваші волонтери передали мені надію, що життя налагодиться», - ділиться Лідія Макарівна.