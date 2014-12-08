Мешканці Тореза почали отримувати допомогу від Ріната Ахметова

Волонтери Штабу доставили 3 000 продуктових наборів для мешканців міста. Поки допомогу видають найбільш незахищеним категоріям городян - це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а також родини, які виховують дітей-інвалідів.

Де в Торезі можна отримати продуктові набори:

· вул. Піонерська, 19

Час роботи: 09.00-14.00

Допомога видається інвалідам 1-ї і 2-ї груп

· вул. Вокзальна, 74

Час роботи: 09.00-14.00

Допомога видається інвалідам 1-ї і 2-ї груп

· вул. Горького, 33

Час роботи: 09.00-14.00

Допомога видається інвалідам 1-ї і 2-ї груп

· вул. Леніна, 305

Час роботи: 09.00-14.00

Допомога видається інвалідам 1-ї і 2-ї груп

· Мікрорайон ,1, корпус, 1

Час роботи: 09.00-14.00

Допомога видається сім'ям, які виховують дітей-інвалідів

Наприкінці минулого тижня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова оголосив про розширення географії роботи та відкриття в грудні нових пунктів видачі гуманітарної допомоги в містах Горлівка, Зуївка та Торез Донецької області, Свердловськ Луганської області.

Нагадуємо, що 5 грудня була закінчена доставка одинадцятого гуманітарного рейсу, який доставив на Донбас 243 тисячі продуктових і 28 тисяч дитячих наборів. Штаб вже направив більше мільйона продуктових наборів в Донецьку і Луганську області. До кінця року, відповідно до завдання, поставленого Рінатом Ахметовим, всього буде доставлено 2 мільйони гуманітарних наборів для мирного населення Донбасу.