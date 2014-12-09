Гуманітарний штаб Ахметова забезпечив продуктами співробітників донецької лікарні №6

У Донецьку повністю відсутнє державне фінансування медичних установ - кілька місяців працівники не отримують заробітну плату. Члени трудового колективу та їх сімей перебувають на межі виживання. Керівництво лікарні №6 звернулося за допомогою в Гуманітарний штаб Ріната Ахметова з проханням забезпечити медперсонал продуктовими наборами. Наприкінці минулого тижня люди отримали продукти.

«Колектив Центральної міської клінічної лікарні № 6 р. Донецька вдячний Гуманітарному штабу Ріната Ахметова за виділену допомогу співробітникам установи, - каже головний лікар лікарні Галина Могилевська. - Люди надають медичну допомогу жителям Донецька в умовах невиплати заробітної плати протягом 2,5 місяців. Набори продуктів харчування - це порятунок для співробітників».

Нагадаємо, що раніше Штаб Ахметова здійснив поставку продуктових наборів для працівників 10-ти медичних і протитуберкульозних закладів, що перебувають у зоні АТО, на території Донецької області.