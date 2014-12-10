Мешканці Горлівки почали отримувати гуманітарну допомогу від штабу Ахметова
Сьогодні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вперше буде видавати продукти найбільш соціально-незахищеним жителям Горлівки Донецької області
Городяни неодноразово зверталися до Штабу з проханням відкрити пункт видачі гуманітарної допомоги. Потреба підтверджується і даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, згідно з якою в Горлівці 49% населення гостро потребують продуктів харчування.
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Сьогодні Гуманітарного штабу вдалося організувати безпечну доставку та видачу продуктових наборів у місті. Допомогу отримуватимуть найбільш незахищені категорії громадян згідно з затвердженими критеріями Штабу. За попередніми підрахунками фахівців Гуманітарного штабу, таких людей у місті проживає близько 60 тисяч, а саме:
· Люди з I і II групою інвалідності
· Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)
· Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років) Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років, то допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї
· Пенсіонери старше 65 років
· Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів
· Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав
· Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій
· Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)
· Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку
· Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)
· Діти-сироти до 23 років
Адреса пункту видачі: Горлівка, проспект Леніна, 22 (кінотеатр «Шахтар»).
Графік роботи: з 10:00 до 14:00, понеділок - п'ятниця.
Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Гуманітарний штаб, реалізуючи задачу Ріната Ахметова щодо максимальної допомоги мирному населенню Донбасу, оголосив про розширення географії роботи та відкриття в грудні нових пунктів видачі гуманітарної допомоги в містах Горлівка, Зуївка та Торез Донецької області, і Свердловськ Луганської області. Станом на 10 грудня продукти вже отримують жителі Тореза, сьогодні почнеться видача в Горлівці.