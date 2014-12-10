Мешканці Горлівки почали отримувати гуманітарну допомогу від штабу Ахметова

Городяни неодноразово зверталися до Штабу з проханням відкрити пункт видачі гуманітарної допомоги. Потреба підтверджується і даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, згідно з якою в Горлівці 49% населення гостро потребують продуктів харчування.

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Сьогодні Гуманітарного штабу вдалося організувати безпечну доставку та видачу продуктових наборів у місті. Допомогу отримуватимуть найбільш незахищені категорії громадян згідно з затвердженими критеріями Штабу. За попередніми підрахунками фахівців Гуманітарного штабу, таких людей у місті проживає близько 60 тисяч, а саме:

· Люди з I і II групою інвалідності

· Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

· Багатодітні сім'ї (кількість дітей більше або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років) Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років, то допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї

· Пенсіонери старше 65 років

· Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

· Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

· Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

· Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

· Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що складаються на обліку в установленому порядку

· Люди, у яких зруйноване житло внаслідок військових дій (якщо це встановлено документально)

· Діти-сироти до 23 років

Адреса пункту видачі: Горлівка, проспект Леніна, 22 (кінотеатр «Шахтар»).

Графік роботи: з 10:00 до 14:00, понеділок - п'ятниця.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Гуманітарний штаб, реалізуючи задачу Ріната Ахметова щодо максимальної допомоги мирному населенню Донбасу, оголосив про розширення географії роботи та відкриття в грудні нових пунктів видачі гуманітарної допомоги в містах Горлівка, Зуївка та Торез Донецької області, і Свердловськ Луганської області. Станом на 10 грудня продукти вже отримують жителі Тореза, сьогодні почнеться видача в Горлівці.