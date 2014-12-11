Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці майже вдвічі нижче епідпорогу, стверджують в СЕС

Київ. 11 грудня. УНІАН. У період з 1 до 7 грудня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 17 тис. 682 осіб, з них 11 тис 445 (64,7%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 62,8, що нижче епідемічного порогу (120,7) на 48%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ збільшилась на 3,3% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

Зазначається, що у цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в місті відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 48,5%. За цей час госпіталізовано 50 осіб, з них 41 (82%) становлять діти до 17 років.

Летальних випадків серед хворих на грип не зареєстровано.

Згідно з даними міської СЕС, у Києві з початку епідемічного сезону проти грипу та ГРВІ щеплено 2 тис 788 осіб, з них дітей віком до 17 років – 397 осіб (14,2% від загальної кількості щеплених).

Як повідомляв УНІАН, станом на перші числа грудня захворюваність на грип та ГРВІ в столиці була нижче епідпорогу на 43,3%.