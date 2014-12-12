В Одесі у жінок, які прибули із зони АТО і Криму, народилося 88 дітей

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, на особливому контролі міського департаменту охорони здоров'я перебуває надання доступної та якісної медичної допомоги особам, які тимчасово переміщені до Одеси зі сходу України і Криму, зокрема, вагітним жінкам.

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«Всі жінки, які чекають народження малюка, беруться під спостереження лікарів у міських жіночих консультаціях за місцем проживання в Одесі. За час проведення АТО у жінок, які прибули зі східних регіонів України і Криму, в міських пологових будинках Одеси народилося 88 малюків», - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець листопада, за даними Головного управління ДСНС в Одеській області, в область офіційно прибуло майже 20 тис. чоловік із зони проведення антитерористичної операції.