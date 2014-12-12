Луганщина: з фронтових селищ вивозять дітей

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

За даними голови ОДА, 59 дітей із Попаснянського та Новоайдарського району Луганської області в супроводі дорослих виїхали на навчання та проживання у Вінницьку та Київську області.

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Москаль уточнив, що йдеться про дітей із Трьохізбенки та з м.Щастя - населених пунктів, які до настання теперішнього перемир’я постійно обстрілювалися бойовиками так званої ЛНР. «Київська область прийме дітей у Центрі соціальної реабілітації в Пущі Водиці, а Вінницька — в професійних ліцеях. Ще одна група зі 112 дітей, що проживають у Станично-Луганському та Попаснянському районах, виїхала в Одеську область», - повідомив Москаль.

«Діти проживатимуть в одному з місцевих санаторіїв. Усі три групи будуть забезпечені триразовим харчуванням, для школярів організують навчання, відпочинок, дозвілля тощо», - підкреслив голова ОДА.