Студенти-іноземці придбали ліки для українських військових у зоні АТО

Студенти-іноземці Сумського державного університету придбали ліки для українських військових у зоні АТО.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу інформаційно-рекламної діяльності СумДУ Олена Пікулицька.

«Для багатьох іноземців, особливо з Близького Сходу, тема війни надзвичайно близька. Тож допомогу українським бійцям вважають своїм обов'язком. Медикаменти наразі – одна з найважливіших потреб солдатів. Для їхнього придбання іноземні студенти збирали кошти в гуртожитках», – зазначила Пікулицька.

За її словами, студенти передали ліки волонтерам, які згодом доправлять їх за місцем призначення.

Іноземці, які навчаються в СумДУ, не вперше надають благодійну допомогу бійцям АТО: раніше вони передали теплі речі.