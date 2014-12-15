Студенти-іноземці придбали ліки для українських військових у зоні АТО

12:45, 15 грудня 2014
Новини регіонів
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Для багатьох іноземців, особливо з Близького Сходу, тема війни надзвичайно близька, тож допомогу українським бійцям вважають своїм обов'язком

Военный в инвалидной коляске в Главном госпитале. Киев / Фото: УНИАН

Студенти-іноземці Сумського державного університету придбали ліки для українських військових у зоні АТО.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу інформаційно-рекламної діяльності СумДУ Олена Пікулицька.

«Для багатьох іноземців, особливо з Близького Сходу, тема війни надзвичайно близька. Тож допомогу українським бійцям вважають своїм обов'язком. Медикаменти наразі – одна з найважливіших потреб солдатів. Для їхнього придбання іноземні студенти збирали кошти в гуртожитках», – зазначила Пікулицька.

За її словами, студенти передали ліки волонтерам, які згодом доправлять їх за місцем призначення.

Іноземці, які навчаються в СумДУ, не вперше надають благодійну допомогу бійцям АТО: раніше вони передали теплі речі.

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