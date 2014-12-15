До Одеси прибули 68 дітей із зони АТО

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники зустріли поїзд «Харків-Одеса», яким приїхали 68 дітей і 6 супроводжуючих із Луганської області. Прибулі розмістяться в санаторії «Люстдорф».

«Крім того, приїхала жінка-інвалід, яку відправили до смт Сергіївка. Працівники служби порятунку допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі до автобусів», - зазначається у повідомленні.