У Сумській області троє людей отруїлися газом

Попередня причина загибелі - отруєння природним газом

У Сумській області від отруєння газом загинуло троє людей. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Підопригори Лебединського району Сумської області о 2 год. 10 хв. 16 грудня в приватному житловому будинку виявлено тіла трьох загиблих осіб. Попередня причина загибелі - отруєння природним газом. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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