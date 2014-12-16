У Сумській області троє людей отруїлися газом
11:03, 16 грудня 2014Новини регіонів
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Попередня причина загибелі - отруєння природним газом
Фото: lenta-ua.net
У Сумській області від отруєння газом загинуло троє людей.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Підопригори Лебединського району Сумської області о 2 год. 10 хв. 16 грудня в приватному житловому будинку виявлено тіла трьох загиблих осіб.
Попередня причина загибелі - отруєння природним газом.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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