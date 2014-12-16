Злочинний обіг грошей в медицині Києва становить 3,5 млрд грн

За результатами перевірки Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, а також діяльності слідчих органів було встановлено, що злочинний обіг грошей в медицині міста Києва складає 3,5 мільярди гривень. Про це в прямому ефірі на ТРК «Київ» повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«80 відсотків цієї суми – це гроші, які було отримано через створення «кишенькових» страхових компаній та благодійних фондів у самих лікарнях. При цьому ми не враховували кошти, які держава втрачає при закупівлі ліків та медичного обладнання, а також гонорарів, які пацієнти безпосередньо віддавали лікарям», – сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Радуцький підкреслив, що сума, яка виділяється з бюджету столиці на медицину складає 4,2 млрд. грн: «Якщо б місто не втрачало гроші через корупційні схеми головлікарів, бюджет столичної сфери охорони здоров’я був би майже вдвічі більшим».