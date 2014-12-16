Сьогодні у Дніпропетровську перевірять гуманітарну допомогу Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 14:00, у Дніпропетровську, на базі логістичної компанії «Український ритейл» за адресою вул. Маршала Малиновського, 122 відбудеться перевірка гуманітарної допомоги Штабу Ріната Ахметова - 21 машина буде розпломбована, переглянута, при необхідності - розвантажена і сформована заново. Штаб запросив до моніторингу вмісту представників ДСНС, ОБСЄ та УВКБ ООН.

Також представник Гуманітарного штабу Ріната Ахметова покаже супутню документацію.

Після цього (орієнтовно в 15-30) колона з вантажем і супровідними документами буде відправлена по запланованому маршруту.

Нагадаємо, 22 вантажні машини з гуманітарною допомогою від Ріната Ахметова більше доби простояли на блокпосту біля населеного пункту Богатир, в 29 км від м.Курахове Донецької області. Їх безпідставно затримав батальйон «Дніпро-1», який є структурним підрозділом МВС. Допомога призначена мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. У ніч на 16 грудня 21 машина повернулася до Дніпропетровська, щоб уникнути провокацій. 1 машину - з дитячими кашами - на блокпосту пропустили.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у моніторинговому заході в 14:00 в Дніпропетровську.

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