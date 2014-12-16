У Києві очікується погіршення погодних умов
15:01, 16 грудня 2014Новини регіонів
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Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Укргідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.
Киян закликають без зайвої потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.
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