У Києві очікується погіршення погодних умов

15:01, 16 грудня 2014
Новини регіонів
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 Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Укргідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня у столиці очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

Киян закликають без зайвої потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.

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