У Дніпропетровську відкрито єдиний регіональний диспетчерський центр швидкої меддопомоги

20:15, 16 грудня 2014
Новини регіонів
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Сьогодні у Дніпропетровську відкрито єдиний регіональний диспетчерсько-оперативний центр швидкої меддопомоги

раненый Медики Центрального госпиталя в Киеве принимают раненых из зоны АТО / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, його будівництво розпочалось ще у 2012 році у рамках Нацпроекту «Вчасна допомога». 

Наразі служба швидкої меддопомоги області представлена 6 станціями, розташованими у Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Новомосковську, Нікополі та Павлограді. З початком роботи єдиного оперативно-диспетчерського центру виклики зі всієї області надходитимуть одразу до єдиної диспетчерської, а звідси вони передаватимуться безпосередньо бригадам швидкої допомоги. Для цього всі автомобілі «швидкої» регіону оснащені GPS-системами. На виклик до пацієнта виїжджає та бригада, яка територіально знаходиться ближче.

«Це перший такий унікальний центр в Україні, створення якого завершило всю систему невідкладної медичної допомоги. Вся комунікаційна система розроблена дніпропетровськими спеціалістами. Це виявилось набагато дешевше і більш ефективно. Загалом у нас буде дві центральні диспетчерські, які будуть самостійними, – у Дніпропетровську та Кривому Розі. У разі виникнення екстремальних ситуацій вони зможуть перекривати роботу одна іншої», –, цитує прес-служба ОДА в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Ігоря Македонського. 

Вартість спорудження єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби склала 12,5 млн грн. Крім того, на телекомунікаційне та серверне обладнання витрачено 7,5 млн грн. Все це кошти обласного бюджету Дніпропетровщини.

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