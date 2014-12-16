У Дніпропетровську відкрито єдиний регіональний диспетчерський центр швидкої меддопомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, його будівництво розпочалось ще у 2012 році у рамках Нацпроекту «Вчасна допомога».

Наразі служба швидкої меддопомоги області представлена 6 станціями, розташованими у Дніпропетровську, Кривому Розі, Дніпродзержинську, Новомосковську, Нікополі та Павлограді. З початком роботи єдиного оперативно-диспетчерського центру виклики зі всієї області надходитимуть одразу до єдиної диспетчерської, а звідси вони передаватимуться безпосередньо бригадам швидкої допомоги. Для цього всі автомобілі «швидкої» регіону оснащені GPS-системами. На виклик до пацієнта виїжджає та бригада, яка територіально знаходиться ближче.

«Це перший такий унікальний центр в Україні, створення якого завершило всю систему невідкладної медичної допомоги. Вся комунікаційна система розроблена дніпропетровськими спеціалістами. Це виявилось набагато дешевше і більш ефективно. Загалом у нас буде дві центральні диспетчерські, які будуть самостійними, – у Дніпропетровську та Кривому Розі. У разі виникнення екстремальних ситуацій вони зможуть перекривати роботу одна іншої», –, цитує прес-служба ОДА в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Ігоря Македонського.

Вартість спорудження єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби склала 12,5 млн грн. Крім того, на телекомунікаційне та серверне обладнання витрачено 7,5 млн грн. Все це кошти обласного бюджету Дніпропетровщини.