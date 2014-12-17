Сумська область відправила на Донбас понад 330 тонн гуманітарного вантажу
13:45, 17 грудня 2014Новини регіонів
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Сумська область відправила на схід України вже 337 тонн гуманітарного вантажу, в основному – продукти харчування
Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації з посиланням на начальника департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимира Івченка.
«Сумщина продовжує допомагати нашим співвітчизникам, які опинилися в зоні бойових дій, передавши їм за останні місяці 337 тонн гуманітарного вантажу. До його збору приєдналися всі райони області. Люди допомагають, чим можуть – продуктами харчування, теплим одягом, лікарськими засобами», – зазначив посадовець.
«Найближчим часом до постраждалих районів Донецької та Луганської областей буде скеровано ще понад 2 тонни харчових продуктів», - наголосив Івченко.
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