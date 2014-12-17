На Сумщині зафіксовано перший випадок африканської чуми свиней

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області.

«14 грудня в Середино-Будському районі, на території національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», за 1,5 км від державного кордону з Російською Федерацією та 4 км від села Стара Гута єгері знайшли труп дикого кабана. При зовнішньому огляді порушень цілісності шкіряного покрову на виявлено. Лабораторні дослідження підтвердили діагноз – африканська чума свиней», – сказав сьогодні на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області Михайло Лузан.

За його словами, вже визначено плани термінових заходів протидії ймовірному розповсюдженню захворювання: заборонено полювання і лісорозробку, перекопано всі можливі шляхи проїзду до місця, де було знайдено тварину. Проводиться депопуляція диких тварин у радіусі 3 км від осередку. Найближчим часом планується проведення депопуляції диких тварин у прилеглих Ямпільському та Шосткінському районах області.

«Середино-Будський, Ямпільський, Шосткінський, Кролевецький, Конотопський райони оголошено зоною нагляду. Зараз там проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо попередження захворювання, – сказав Лузан.

Він зауважив, що в Росії виникла серйозна ситуація із захворюванням на АЧС. Саме тому в буферній зоні – 20-кілометрова ділянка вздовж кордону – громадянам радять утриматися від розведення свиней через велику ймовірність інфікування.

«У ході засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було прийнято план заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму диких свиней. Ним, зокрема заборонено в зоні нагляду торгівлю на ринках живими свинями, м’ясом з них та іншими продуктами свинарства, постачання населенню продуктів тваринництва без наявності супровідних ветеринарних документів; доручено організувати і провести у зоні захисту та зоні нагляду заходи щодо знищення гризунів на фермах та подвір’ях громадян, гуманне знищення безпритульних тварин; у зоні нагляду заплановано провести обов’язкове щеплення всього свинопоголів’я проти класичної чуми; забезпечити дотримання «закритого режиму» роботи у свиногосподарствах усіх форм власності тощо», - йдеться у повідомленні.

Ситуація в області контрольована, підкреслив Лузан.