У Івано-Франківському обласному онкодиспансері сталася пожежа
09:41, 17 грудня 2014Новини регіонів
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Під час пожежі, що сталася в Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері евакуювали 34 хворих
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 16 грудня о 20.38 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в центральному корпусі Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Горіла електрощитова у підвальному приміщенні.
До гасіння пожежі було оперативно залучено рятувальників Івано-Франківська.
На момент прибуття вогнеборців, працівники закладу евакуювали з приміщення 34 хворих.
О 21.20 загоряння було ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав.
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