У Івано-Франківському обласному онкодиспансері сталася пожежа

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 16 грудня о 20.38 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в центральному корпусі Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Горіла електрощитова у підвальному приміщенні.

До гасіння пожежі було оперативно залучено рятувальників Івано-Франківська.

На момент прибуття вогнеборців, працівники закладу евакуювали з приміщення 34 хворих.

О 21.20 загоряння було ліквідовано. Ніхто з людей не постраждав.