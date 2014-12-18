У Житомирі створили Центр обліку бездомних осіб

У Житомирі порахують безхатченків, для цього створили міський Центр обліку бездомних осіб.

Як сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді, для цього відбулося підписання угоди про співпрацю між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та новоствореною житомирською благодійною організацією «Міський Центр обліку бездомних осіб». Підписаний документ дає право вказаній благодійній організації реєструвати бездомних у Житомирі.

Проект зі створення вказаного центру розробила міська громадська організація "Милосердя". Тепер у місті безхатченків виявлятимуть, реєструватимуть, їм відновлюватимуть документи, надаватимуть соціальну допомогу та різні консультації.

«Ідея створення даного центру виникла ще 3 роки тому, проте лише сьогодні нас почули, і міська влада сприяє втіленню його в життя»,- розповів УНІАН керівник громадської організації "Милосердя" Владислав Паламарчук .

"Центр обліку бездомних в Житомирі призваний повернути до нормального життя безхатченків та змінити ситуацію у місті з поширенням різних інфекційних хвороб серед них, зменшити рівень злочинів",- додав він.

Тепер безхатченки отримуватимуть гуманітарну допомогу, харчування, одяг, кожен з них отримає шанс на нове життя, обіцяють у міськраді.

Допомагатимуть у центрі не лише безхатченкам, а й особам без громадянства, які на законних підстава проживали і після втрати прав на житло проживають на території України.