У Черкасах для дітей-сиріт героїв АТО зібрали 33 тис. грн

У Черкасах увечері 17 грудня на благодійному аукціоні «Твори добро дітям» на підтримку дітей, чиї батьки загинули під час проведення антитерористичної операції, зібрали близько 33 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на аукціоні продавали твори черкаських митців, студентів, експонати з виставки у Черкаському художньому музеї «Артефакт: історія АТО в речах і малюнках», роботи вихованців черкаських арт-студій.

Кошти, отримані від торгів, організатори спрямують на подарунки 22-м черкаським дітям, чиї батьки загинули під час бойових дій на Донбасі.