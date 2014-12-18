Житомирська область цього року організувала оздоровлення та відпочинок для 71,6 тис. дітей

Житомирська область цього року організувала оздоровлення та відпочинок для 71,6 тис. місцевих дітей, що на 20 тис. дітей менше, ніж минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на директора департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлану Гресь.

За словами Гресь, із 140,613 тис. дітей області шкільного віку наразі на Житомирщині охоплено всіма видами оздоровлення і відпочинку 71,6 тис. дітей, що складає 50,9% від загальної кількості. Цей показник на 20 тис. дітей менший, ніж торік.

Посадовець наголосила, що під час проведення обласної селекторної наради 14 травня поточного року у зв’язку з подіями у державі було уточнено і зменшено завдання щодо охоплення дітей оздоровленням і відпочинком на рівні 58%, що відповідає вимогам обласної комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

Ці показники виконані лише в трьох районах області: Чуднівському – 61,5%, Ружинському – 63,2% та Любарському – 58,1%. Найнижчий рівень охоплення дітей відпочинком та оздоровленням у Бердичівському, Олевському, Народицькому та Андрушівському районах.

Гресь повідомила, що цього року оздоровленням і відпочинком охоплено 2467 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,1022 дитини з інвалідністю, 16355 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, 16620 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Також оздоровлено 18 дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, 21,3 тис. дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 5625 талановитих та обдарованих дітей та 4123 дитини працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Також за словами Гресь, відповідно до завдань комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011–2015 роки, оздоровленням і відпочинком має бути охоплено не менше 59% дітей шкільного віку; на 100% оздоровленням мають бути охоплені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; не менше 70% дітей із багатодітних сімей.

Особливу увагу в області планують приділити оздоровленню дітей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей внутрішньо переселених осіб.