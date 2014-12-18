У Чернівцях на Різдво відпочинуть 40 дітей з Луганщини

У Чернівцях на Різдвяні свята відпочинуть 40 дітей з міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Як повідомив УНІАН заступник чернівецького міського голови Олександр Паскар, діти перебуватимуть в Чернівцях з 3 по 13 січня на прохання голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За словами Паскаря, діти проживатимуть у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї, а на Різдво їх запросять у свої родини освітяни, підприємці та інші небайдужі чернівчани. Крім того, міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до депутатів міської ради з пропозицією запросити до себе на Різдво гостей з Луганської області.

«Звичайно, знайомитимемо з містом, вони відвідуватимуть вистави та інші заходи. Перебування дітей припадає на 6-7 січня, тобто на Різдво. Ми звернулися до депутатів, аби обранці взяли до своїх сімей цих дітей для святкування у колі їхніх родин», - додав Паскар.