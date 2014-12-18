Олександрівська лікарня Києва залишилася без опалення та гарячої води

У центрі Києва без опалення та гарячої води залишились близько 50 будівель через пошкодження ділянки тепломагістралі по вул. Басейній, 19.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Київенерго», оперативна бригада компанії ліквідовує пошкодження ділянки магістрального трубопроводу №3 за вказаною адресою, що йде від ТЕЦ-5.

Пошкодження тепломагістралі діаметром 400 мм сталося 17 грудня на проїзній частині близько 21.00 у зв’язку із високим рівнем зношеності труб. Дана ділянка тепломережі експлуатується з 1978 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Внаслідок пошкодження відбувся витік на поверхню тепломережевої води.

Як повідомляють у «Київенерго», роботи з усунення пошкодження планується закінчити до 21.00.

На час проведення робіт від централізованого опалення та гарячого водопостачання тимчасово відключені близько 50 будівель по вул. Басейній, Кропивницкого, Первомайского, Мечнікова, Госпітальній, Шовковичній, бульв. Лесі Українки, Печерському узвозі. Серед них – житлові будинки, а також корпуси Олександрівської клінічної лікарні, один дитячий садок та 18 відомчих будівель.

«Проте, зараз проводиться перепідключення на альтернативну схему теплозабезпечення 30 будівель, в тому числі корпусів Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Опалення та гаряче водопостачання даних споживачів буде відновлено протягом години», - запевняють в енергокомпанії.