На Вінниччині затримали іноземця-контрабандиста з сильнодіючими медпрепаратами

У Вінницькій області співробітники СБУ спільно з прикордонниками і митниками затримали іноземця, який намагався контрабандним шляхом перемістити через митний кордон України велику партію лікарських засобів, що містять сильнодіючі речовини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, іноземець мав намір переправити ці препарати до РФ транзитом через територію України.

У міжнародному пункті пропуску "Дністер" Вінницької області під час митного контролю контрабандний вантаж було виявлено та вилучено співробітниками СБУ.

"Громадянин Молдови розподілив пігулки та ампули лікарських препаратів на партії та сховав їх у порожнинах кузова автомобіля. Найбільше було приховано у бокових дверцятах автівки. У затриманого вилучено близько 400 тис. пігулок та 15 тис. ампул, які містять препарати Danabol, Nandrolon та інші сильнодіючі речовини. Загальна вартість вилучених препаратів становить понад мільйон гривень", - зауважили в СБУ.

Слідчим відділом УСБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.