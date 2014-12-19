Влада Києва створила робочу групу з протидії корупції у закладах охорони здоров’я

09:07, 19 грудня 2014
Новини регіонів
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Керівником робочої групи призначено заступника голови КМДА Михайла Радуцького

Фото: УНІАН

При Київській міській державній адміністрації створено робочу групу з питань протидії корупції у закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження мера столиці.

Згідно із документом, керівником робочої групи призначено заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

В документі зазначається, що робоча група забезпечуватиме проведення аналізу стану дотримання антикорупційного, бюджетного законодавства у закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади Києва, залучатиме до роботи представників структурних підрозділів КМДА та взаємодіятиме з прокуратурою Києва, ГУ МВС України та Головним управлінням СБУ Києва та Київської області щодо питань, які виникатимуть під час виконання обов’язків.

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