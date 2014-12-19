У Тернополі - масове отруєння кондитерськими виробами

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей у Тернополі кондитерськими виробами.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків управління міліції в Тернопільській області, загалом в Тернопільську комунальну міську лікарню №1 в період з 17 по 19 грудня за допомогою звернулося 19 мешканців обласного центру та району віком від 18 до 50 років. Вони скаржилися на гіпертермію, нудоту, багатократне блювання, болі в животі та діарею.

У всіх них діагностували середнє або важке отруєння, людей госпіталізовано.

За попередньою інформацією, потерпілі отруїлися після вживання кондитерських виробів одного з підприємств міста Шумськ.

За словами потерпілих, усі вони їли торт «Наполеон», тістечка «Картопелька» та «Рафаело», а також іншу здобу, куплену в торгових точках в різних мікрорайонах Тернополя.

Санепідемстанція вилучила та опечатала усю продукцію даного виробника. Причина отруєння встановлюється.

З приводу масового отруєння людей сьогодні відкрито відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі до інфекційного відділення міської комунальної лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовані 20 осіб, які вживали кондитерські вироби одного з приватних підприємств.