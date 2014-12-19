Вінниця отримала від Канади медичний інвентар для поранених бійців
Серед медичного інвентарю багатофункціональні ліжка, мобільні ванни для поранених, візки, милиці, ходунки тощо
Вінниця отримала від Канади медичний інвентар для поранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, серед медичного інвентарю, який прибув сьогодні, багатофункціональні ліжка, мобільні ванни для поранених, візки, милиці, ходунки тощо.
«Серед усього є дуже необхідні для хлопців речі, від носилок та елементарних штативів для крапельниць до пересувних ванн, у яких можна мити поранених у палатах, та мобільних туалетів для хлопців, які не можуть ходити. Тобто все те, чого сьогодні так потребує польова медицина і власне медицина військового госпіталю. Сьогодні дуже багато українців за кордоном готові допомагати», - сказав голова правління БФ «Подільська громада» Віктор Бронюк.
За його словами, вантаж прибув до міста, в тому числі, завдяки в.о мера міста Сергію Моргунову і депутату міськради Павлу Яблонському, які забезпечили транспортування та доставку вантажу з Канади до Вінниці.
Частина усієї допомоги буде відправлена в вінницький військовий госпіталь, інша, мобільна, – на передову.
Також у гуманітарній допомозі були іграшки, які передадуть у дитячі будинки на сході України.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада кур’єрською поштою було доставлено посилку від громади американського побратима Вінниці, Бірмінгему, – це ліки, набори першої медичної допомоги, кровоспинні матеріали, загалом – 115 кг медикаментів і препаратів.
13 грудня прибула гуманітарна допомога від ще одного міста-побратима, польського Кельце, на загальну суму понад 560 тис. грн. Це кровоспинні бинти та тактичні джгути американського виробництва.