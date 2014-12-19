Вінниця отримала від Канади медичний інвентар для поранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили у департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, серед медичного інвентарю, який прибув сьогодні, багатофункціональні ліжка, мобільні ванни для поранених, візки, милиці, ходунки тощо.

«Серед усього є дуже необхідні для хлопців речі, від носилок та елементарних штативів для крапельниць до пересувних ванн, у яких можна мити поранених у палатах, та мобільних туалетів для хлопців, які не можуть ходити. Тобто все те, чого сьогодні так потребує польова медицина і власне медицина військового госпіталю. Сьогодні дуже багато українців за кордоном готові допомагати», - сказав голова правління БФ «Подільська громада» Віктор Бронюк.

За його словами, вантаж прибув до міста, в тому числі, завдяки в.о мера міста Сергію Моргунову і депутату міськради Павлу Яблонському, які забезпечили транспортування та доставку вантажу з Канади до Вінниці.

Частина усієї допомоги буде відправлена в вінницький військовий госпіталь, інша, мобільна, – на передову.

Також у гуманітарній допомозі були іграшки, які передадуть у дитячі будинки на сході України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада кур’єрською поштою було доставлено посилку від громади американського побратима Вінниці, Бірмінгему, – це ліки, набори першої медичної допомоги, кровоспинні матеріали, загалом – 115 кг медикаментів і препаратів.

13 грудня прибула гуманітарна допомога від ще одного міста-побратима, польського Кельце, на загальну суму понад 560 тис. грн. Це кровоспинні бинти та тактичні джгути американського виробництва.