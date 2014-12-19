У Сумську область із зони АТО прибули 27 дітей з особливим статусом

У Сумській області на обліку в соціальних службах знаходиться 27 дітей із зони проведення АТО, які належать до категорії «статусних» і перебувають на повному державному забезпеченні.

Про це УНІАН повідомила заступник начальника обласної служби у справах дітей Віра Тютюнник.

«Це малеча з прийомних, опікунських сімей Донбасу, діти, які перебувають на повному державному забезпеченні, а також діти, які прибули на територію області без супроводу батьків», – зазначила посадовець.

За її словами, наразі без супроводу батьків нараховується семеро дітей, найстаршому з яких – 18 років.

«Одні їхали сюди до знайомої подруги, але коли та не виявилась готовою прийняти гостей, вони на вокзалі розповіли відповідним службам про свої проблеми. Когось на Сумщину привезла родичка, після чого поїхала назад. В іншої дитини бабуся знаходиться в геріатричному диспансері, а за нашим законодавством законним представником неповнолітніх повинні бути батьки», - розповідає Тютюнник.

За її інформацією, наразі всі 27 дітей віком від 5 до 18 років розміщені у центрах соціально-психологічної реабілітації міст Суми і Шостка.

«Наші центри соціально-психологічної реабілітації розраховані на 50 місць, але ми в кожному з них, з урахуванням сьогоднішньої ситуації, додатково забронювали по 10 місць, за рахунок чого й можемо зараз утримувати цих дітей», - зазначила Тютюнник.

Вона запевнила, що служба у справах дітей постійно здійснює контроль за дотриманням прав дітей у цих закладах.