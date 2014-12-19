На Харківщині за меддопомогою звернулися більше 40 тис. вимушених переселенців із Донбасу

На Харківщині за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я звернулися майже 40,6 тис. вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Галацан.

За його даними, із загальної кількості осіб, що звернулися за меддопомогою, дорослих - 68% (майже 28 тис. осіб), дітей - 32% (більше 12 тис. осіб). За стаціонарною допомогою, включаючи проведення хірургічних операцій, звернулися майже 8,8 тис. переселенців (з них - 2,5 тис. дітей).

Галацан зауважив, що серед пацієнтів, які прибули в Харківську область, 338 чоловік хворі на цукровий діабет (інсулінозалежна форма), 172 людини - ВІЛ-інфіковані (з них - 23 дитини), 145 пацієнтів - з різними формами туберкульозу, 37 осіб - хворі з хронічною нирковою недостатністю, 1,7 тис. осіб - онкохворі.

Він зазначив, що навантаження на обласний бюджет, з якого фінансується лікування переселенців, постійно зростає у зв'язку зі збільшенням їхньої кількості.

«Всі ці пацієнти перебувають зараз у Харківській області та стабільно отримують медичну допомогу. На лікування всіх пацієнтів з Донбасу вже витрачено 32 млн грн», - підкреслив Галацан.

У той же час він зауважив, що Кабінет Міністрів України виділив 25,5 млн грн Харківській області на компенсацію видатків обласного бюджету з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, ще 1,87 млн грн були виділені на проведення гемодіалізу пацієнтам, які потребують цієї процедури.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня, на Харківщині офіційно зареєстровано близько 118 тис. вимушених переселенців АР Крим, Донецької та Луганської областей.