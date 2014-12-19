Гуманітарний рейс Ріната Ахметова пройшов всі блокпости української армії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 19 грудня, о 18:00 машини з Гуманітарного рейсу Штабу пройшли останній на шляху прямування в бік Донецька блокпост української армії.

На блокпосту під містом Мар'їнка Донецької області 19 машин пройшли митний контроль - всі машини були відчинені, вантаж перевірений. Також всі дані про машини та водіїв митники занесли в спеціальну базу даних. На це було витрачено додатково більше 2 годин.

Колона машин Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова виїхала сьогодні вранці з Дніпропетровська у супроводі ДАІ. Раніше вміст машин було оглянуто представниками ДСНС і ОБСЄ, самі фури були опломбовані. Рейс супроводжується повним пакетом документів.

Нагадаємо, що з 14 грудня Гуманітарний рейс Ріната Ахметова не міг доставити продукти мирним жителям Донбасу у зв'язку з тим, що автоколону не пропускали на українських блокпостах батальйон «Дніпро-1» і «Правий сектор».