У Сумах пропонують скоротити робочий день для батьків малолітніх дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, про це йдеться у депутатському запиті Рогової на ім’я міського голови Олександра Лисенка.

«Враховуючи, що тривалість світлового дня в грудні-січні найкоротша з усіх місяців року, прошу розглянути питання про можливість встановлення скороченого робочого дня на 2 години, із збереженням заробітної плати, одному з батьків, які мають дітей віком від 7 до 13 років на період грудень 2014 - січень 2015 років», - зазначає депутат міськради.

За її словами, наразі через відключення електроенергії діти повертаються зі шкіл додому близько 14-15 години дня, коли більшість батьків ще на роботі. Таким чином, вони протягом невизначеного періоду залишатимуться в темних квартирах наодинці з непрацюючими приладами, тому складається тривожна ситуація, що в будь-який момент може призвести до тяжких наслідків.

Депутат міськради просить офіційно звернутися до керівників підприємств, установ і організацій для вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 12 і 15 грудня в Сумах через тривалі відключення світла в житловому секторі містяни пікетували «Сумиобленерго», аби висловити свій протест проти таких дій компанії. До головного офісу компанії сьогодні прийшли до сотні сумчан, в будинках яких відключають електрику на 5-9 годин щодня. Зокрема, сумчани вимагали чітких графіків відключень електрики, що будуть заздалегідь відомі жителям, щоб вони могли підготуватися до відключення і вберегти свої електроприлади від стрибків напруги.

Виконавчий комітет Сумської міської ради звернувся до ОДА, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, народних депутатів України з проханням надати дозвіл увести в місті замість аварійних «віялові» графіки відключення світла.

У свою чергу Сумська міськрада звернулася до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з вимогою негайно втрутитись у ситуацію з аварійними відключеннями електропостачання та відновити стабільне постачання електричної енергії в місті. Відповідне звернення 52 депутати міськради практично одноголосно підтримали під час чергової сесії 19 грудня.