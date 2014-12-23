У школярів Житомира почалися тривалі канікули

Згідно повідомлення, таке рішення регламентовано виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Відтак, зимові канікули для житомирських школярів триватимуть до 1 лютого 2015 року.

Для цього у структуру 2014-2015 навчального року рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради були внесені зміни. Зокрема, І-ий семестр триватиме до 19 грудня 2014 року, ІІ-ий семестр - з 2 лютого до 30 травня 2015 року.

Такі зміни у навчальному році запропоновані у зв’язку із складною економічною ситуацією у країні та з метою економного використання енергоносіїв. Під час канікул усі бажаючі зможуть займатися у гуртках, секціях, підліткових клубах.

Як повідомляв УНІАН, загалом у більшості шкіл Житомирської області зимові канікули розпочнуться з 29 грудня та триватимуть до 11 січня 2015-го.