У школярів Житомира почалися тривалі канікули
У школярів Житомира розпочалися тривалі - понад місяць - канікули, повідомили УНІАН у Житомирській міськраді
Згідно повідомлення, таке рішення регламентовано виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
Відтак, зимові канікули для житомирських школярів триватимуть до 1 лютого 2015 року.
Для цього у структуру 2014-2015 навчального року рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради були внесені зміни. Зокрема, І-ий семестр триватиме до 19 грудня 2014 року, ІІ-ий семестр - з 2 лютого до 30 травня 2015 року.
Такі зміни у навчальному році запропоновані у зв’язку із складною економічною ситуацією у країні та з метою економного використання енергоносіїв. Під час канікул усі бажаючі зможуть займатися у гуртках, секціях, підліткових клубах.
Як повідомляв УНІАН, загалом у більшості шкіл Житомирської області зимові канікули розпочнуться з 29 грудня та триватимуть до 11 січня 2015-го.