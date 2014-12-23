Львівщина: 9 осіб отруїлися невідомою речовиною, одна особа загинула

11:08, 23 грудня 2014
Новини регіонів
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Причини смерті та отруєння людей встановлюються

капельница / Фото: УНИАН

На Львівщині 9 осіб, з них 1 дитина, отруїлася невідомою речовиною. Одна людина загинула.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 22 грудня, близько 10:00, у селі Бірки Яворівського району в житловому будинку отруїлися 9 людей, з них 1 дитина. Один з потерпілих помер до прибуття швидкої медичної допомоги. П’ятеро людей доставили до лікувальних закладів Львова, ще троє – звернулись до медиків по допомогу самостійно.

Трьох потерпілих, з них дитина (2012 року народження), в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано. Решта пацієнтів, після отримання медичної допомоги, подальшої госпіталізації не потребували. Причини смерті та отруєння людей встановлюються.

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