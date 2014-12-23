Вимушені канікули для київських школярів можливі при зниженні температури до -20°

Якщо взимку температура повітря сягне 20 градусів нижче нуля, київська влада за рекомендацією Державної санітарно-епідеміологічної служби запровадить вимушені канікули для школярів. Якщо ж температура істотно не знижуватиметься, школярі навчатимуться в звичному режимі.

Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Завдяки продовженню тривалості зимових канікул до трьох тижнів, за нашими розрахунками, місто зможе заощадити близько 8 мільйонів гривень. Ці гроші ми зможемо використати в найхолодніший період зими, який традиційно припадає на кінець січня-початок лютого», – пояснила вона.

Старостенко запевнила, що у зв’язку з продовженням зимових канікул столичні школярі не будуть потім навчатися по суботах: «Великого перевантаження не буде. За рахунок ущільнення програми, додаткових занять або самостійного вивчення, до кінця третьої чверті учні зможуть наздогнати».

Заступник голови КМДА також зазначила, що під час канікул учні київських шкіл вдома не сумуватимуть.

«Департамент освіти та науки разом з департаментами культури та туризму розробили цікаву розважальну і пізнавальну програму, яка триватиме до кінця канікул, а отже, і до кінця новорічних свят. Найближчим часом вона буде оприлюднена на сайті Київської міськдержадміністрації», – сказала вона.