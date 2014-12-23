у Києві почнуть встановлювати сучасні системи очищення питної води

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, протягом року відповідне обладнання використовуватиметься вже на більшості київських водопровідних станцій.

«Найголовніше для людей – здоров’я. Ключовим у цьому є якість води, яка у Києві, на жаль, жахлива, і пити її просто з-під крану неможливо. Не кожен може собі дозволити купувати питну воду, бо вона коштує іноді дорожче, ніж бензин», – зауважив Кличко.

Мер нагадав, що якість питної води – один з пріоритетних планів міської влади, які він називав, коли вступив на посаду.

«Тому був проведений конкурс, і новітні технології з Європи починають працювати у нас: ми починаємо запроваджувати на водопровідних станціях технології, які очищують воду без хлорування», – сказав Кличко.