Конгрес Солідарності Азербайджанців передав допомогу військовому госпіталю

Як передає кореспондент УНІАН, захід приурочили до Дня солідарності азербайджанців усього світу, що відзначається щороку 31 грудня.

«Ми, азербайджанці України, хочемо підтримати Україну в складний для неї час. Ми живемо тут і також воюємо за незалежність України. Вже 3 азербайджанці загинули в зоні АТО»,- розповів журналістам під час акції голова громадської організації «Конгрес Солідарності Азербайджанців України» Ільгар Гасан Ага огли Мамедов.

«Мета нашого заходу – зміцнення дружби між нашими народами. Азербайджанці постійно підтримують Україну, і, першу чергу, повинна бути моральна та психологічна підтримка», - додав він.

Зараз на лікуванні у шпиталі перебуває 325 хворих, з них 132 учасники АТО. "Не в усіх палатах терапевтичного відділення, на відміну від хірургічного і травматологічного, є телевізори і холодильники, тому подарунки додадуть військовослужбовцям комфорту",- зазначив на заході начальник Житомирського військового госпіталю Олександр Серебряков.